Под Красноярском мигранта лишили российского гражданства за торговлю наркотиками

Ранее мы писали, что под Красноярском полицейские провели масштабный рейд против нелегальных мигрантов. Сотрудники в одно время нагрянули в распределительный центр крупной сети супермаркетов, производственно-логистический комплекс и на лесоперерабатывающую базу.