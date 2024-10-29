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Под Красноярском мигранта лишили российского гражданства за торговлю наркотиками

В Емельяновском районе преступника-мигранта лишили российского гражданства.

Источник: Комсомольская правда

В Емельяновском районе 60-летнего мигранта лишили российского гражданства за торговлю запрещенными веществами. Как сообщили в МВД по Красноярскому краю, уроженец Таджикистана получил паспорт еще в 2008 году.

— Однако в мае 2024 года мужчину приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы за незаконный оборот наркотиков, — добавила пресс-служба ведомства.

После отбытия наказания осужденный должен будет покинуть Россию. В случае неисполнения требования его выдворят из страны принудительно.

Ранее мы писали, что под Красноярском полицейские провели масштабный рейд против нелегальных мигрантов. Сотрудники в одно время нагрянули в распределительный центр крупной сети супермаркетов, производственно-логистический комплекс и на лесоперерабатывающую базу.