В Омской области подросток напал с ножом на женщину-такстиста, водитель ранена

Несовершеннолетнего жителя одного из районных поселков Омской области подозревают в неправомерном завладении автомобилем и покушении на убийство.
По данным следствия позавчера, 27 октября, около трех часов ночи на стоянке по улице Пролетарской в районном поселке Марьяновка он подсел в автомобиль женщины-таксиста. Достал нож и напал на нее.
38-летняя женщина получила ранения, но смогла оказать сопротивление, вырваться и убежать. Подросток тем временем пересел на водительское место и скрылся.
О преступлении потерпевшая сообщила в полицию. Подростка, угнавшего ее «Рено Флюенс», задержали в районе деревни Спартак Москаленского района — на федеральной трассе он не справился с управлением и съехал в кювет.
«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании задержанному меры пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в СУ СКР по Омской области.
Как добавили в следственном управлении, ранее подросток был судим, потерпевшая женщина-водитель госпитализирована.