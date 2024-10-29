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Появились видео с последствиями аварии с четырьмя погибшими на дороге Магнитогорск-Ира

Опубликованы видео с места ДТП с четырьмя погибшими в Башкирии.

Источник: ГАИ Башкирии

Появились видео с последствиями аварии с четырьмя погибшими в Кугарчинском районе Башкирии. Материалами поделились пресс-службы прокуратуры и Госавтоинспекции республики.

ДТП произошло вчера вечером на 326 километре дороги Магнитогорск-Ира недалеко от деревни Салихово. Столкнулись УАЗ, за рулем которого был 66-летний местный житель, и Hyundai Accent под управлением 61-летнего жителя Зианчуринского района.

В результате происшествия водитель иномарки и его два пассажира скончались до приезда скорой помощи, шофера УАЗ и его пассажира госпитализировали. Меньше часа назад стало известно, что пассажир УАЗа умер в медучреждении.