«Хотел сделать фото с пантерой, но наложили пять швов»: 3-летнего мальчика покусало дикое животное в цирке

«Пантера напала на трехлетнего мальчика», — заголовки новостей, разлетевшиеся по Иркутской области утром 29 октября, вводят в ужас. КП-Иркутск узнала подробности инцидента. Как нам стало известно, отец отвез сына в цирк днем 28 октября, решил сфотографировать мальчика с пантерой. Только вот забава кончилась наложением пяти швов. Дикое животное кинулось на малыша и искусало. Сейчас маленький Никита* лежит в больнице вместе с мамой. Подробнее о состоянии здоровья ребенка — в материале КП-Иркутск.
«Обещал вернуть вечером».
Родители Никиты в разводе уже почти три года. Но отец проводит с ребенком время. Вот и 28 октября Елена* отпустила ребенка с бывшим супругом — на прогулку.
— Обещал привезти вечером, — рассказывает Елена КП-Иркутск. — О том, что повезет в цирк, не предупредил. Если бы знала, то сразу бы пресекла эту идею. Почему? Не люблю цирки! А тем более считаю опасным фотографировать детей с дикими животными.
По словам Елены, отец с сыном поехали не на представление. Мол, у сибиряка в цирке работали друзья, которые в нерабочее время якобы согласились провести мини-экскурсию и сделать фото с пантерой.
Сибирячка отпустила ребенка с бывшим супругом на прогулку. Фото: предоставлено мамой пострадавшего мальчика.
— Через пару часов позвонил бывший и сообщил страшные новости. Я мигом рванула в цирк. Сын плакал, на его лице были глубокие укусы, — рассказывает свою версию Елена. — Вскоре нас забрала скорая помощь. Ребенку наложили швы на лоб и висок, обработали раны на спине. Сейчас делают уколы, но не против бешенства. У животного есть сертификат о прививках.
Елену и Никиту поместили в одну палату. В больнице им предстоит провести еще пару дней.
«У нас нет пантеры».
Поделиться комментарием согласились и в цирке. Организаторы представления утверждают, что вчера, 28 октября, в Ангарске у них действительно не проходило представлений.
— У нас и пантеры нет. Да, ее фото все еще висит на нашем официальном сайте. Однако животное мы продали еще в прошлом году, — рассказали в цирке. — За кулисами пантеры тоже не было. Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников.
Корреспонденту КП-Иркутск удалось поговорить и с сибиряками, которые посещали программу цирка.
— Пантеру не выводили на арену во время представления, — сообщила жительница Иркутска.
Тогда откуда взялось дикое животное? Возможно, просто перевозят, но не показывают зрителям. Но в сети появилась версия, что пантера является частной собственностью одного из циркачей. Но этот момент предстоит установить уже следственным органам. Региональные СК, прокуратура и МВД уже провели совместную проверку.
Региональные СК, прокуратура и МВД уже провели совместную проверку. СУ СКР по Иркутской области.
— Заведено уголовное дело по факту оказания услуг, предназначенных для детей, не отвечающих требованиям безопасности. 28 октября в вечернее время ангарчанин привел своего 3-летнего сына в частный передвижной цирк, чтобы сфотографироваться с пантерой. В ходе фотосъемки животное набросилось на ребенка, в результате чего мальчик с телесными повреждениями был доставлен в медицинское учреждение, — рассказывают в СУ СКР Иркутской области.