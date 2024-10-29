«Хотел сделать фото с пантерой, но наложили пять швов»: 3-летнего мальчика покусало дикое животное в цирке

— У нас и пантеры нет. Да, ее фото все еще висит на нашем официальном сайте. Однако животное мы продали еще в прошлом году, — рассказали в цирке. — За кулисами пантеры тоже не было. Вся эта ситуация — фейк! Возможно, это проделки конкурентов или зоозащитников.