На посуде семьи, где погибли 4 детей, нашли инсектицид

По делу о смертельном отравлении четверых детей в Красной Сопке Красноярского края продолжаются экспертизы. Появились новые сведения, указывающие на причину гибели детей.
Проводится расследование уголовного дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц).
О новых подробностях запутанного отравления семьи и смерти детей — в материале krsk.aif.ru.
Приоритетная версия
В Следственном комитете 29 октября рассказали о промежуточных результатах экспертиз, проведенных в связи с отравлением семьи и гибелью детей. Изучались материалы, вещества и изделия, изъятые в ходе расследования уголовного дела. Эксперты пришли к выводу, что на поверхности посуды, из которой ела семья, были следы инсектицидного средства (отравы для насекомых).
«По результатам исследований содержимого баллонов инсектицидных средств, изъятых в торговых точках села Красная Сопка и на предприятии производителя, состав активных компонентов соответствует перечню, заявленному на баллонах», — рассказали в пресс-службе ГСУ СК по Красноярскому краю и Хакасии.
Приоритетная версия следствия — отравление детей компонентами инсектицидного средства. Однако расследование продолжается.
Хронология роковых событий
Напомним, что отравление целой семьи в Красной Сопке — небольшом селе в Назаровском районе Красноярского края, всколыхнуло всю страну. После ужина пельменями утром 21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 9-летний мальчик. Остальных членов семьи отправили санавиацией в Красноярск. Здесь в течение нескольких дней умерли две сестры. Родителей откачали, а когда они пришли в себя, их сразу допросили. Выписали отца и мать погибших 25 сентября. Они вернулись в поселок провожать детей в последний путь.
Похоронили четверых детей в Красной Сопке 30 сентября. На прощание собирали деньги всем селом. Проститься с погибшими пришли сотни жителей. В поселке многие знали трех сестер и брата. Вспоминали их самыми добрыми словами. Они были вежливыми, хорошими. Учились в местной школе.
Родители рассказали следователям, что в день рокового ужина обработали дом средством от насекомых. Дело в том, что летом дом заполонили мухи, травили их дихлофосом. И делали это регулярно. В этот раз отец семейства также распылил баллончик, жену и ребятишек он перед этим вывел на улицу.
Мужчина рассказывал, что в дом все вернулись спустя два часа. Затем занялись готовкой — варили пельмени, ели их днем и вечером. А около 11 утра следующего дня всех госпитализировали с симптомами сильнейшего отравления.
Проводится много экспертиз
Прорабатывались несколько версий трагедии. Сразу были отвергнуты предположения об отравлении детей дымовой шашкой от грибка, которую якобы зажег сосед. Рассматривалась версия о криминальном отравлении, но и она не нашла подтверждений. Врагов у семьи не было.
Не смогли подтвердить и версию отравления продуктами собственного производства. У семьи небольшое подсобное хозяйство. Вода, которую пили члены семьи, тоже была нормальной.
Покупные пельмени, на которые изначально все грешили, оказались нормальными. Как и курица, которую тоже ели в тот день. Многие на селе берут эти продукты в местном магазине, но никто более не травился. Экспертиза тоже показала, что яда в продуктах не было.
Сейчас приоритетная версия, что дети погибли из-за дихлофоса. Известно, что средство, которое использовали в семье, произведено в Новосибирской области.
«По данному расследованию проводится ряд экспертиз: судебно-медицинские экспертизы тел погибших, химические судебные экспертизы, дактилоскопическая, ветеринарная экспертиза, экспертиза тканей и выделений человека и животных, экспертизы материалов, веществ и изделий. На данный момент завершены экспертизы материалов веществ и изделий, но пока еще не в полном объеме. Остальные — в процессе работы. Объем исследований очень большой», — рассказала krsk.aif.ru помощник руководителя ГСУ СК по Красноярскому краю и Республики Хакасия Юлия Арбузова.
Стоит отметить, что мать погибших детей находится на последних сроках беременности. Несмотря на то, что женщина была на краю гибели, плод смогли спасти. Родственники и односельчане надеются, что женщина родит здорового малыша и забота о нем поможет родителям пережить страшное горе.