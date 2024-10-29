На посуде семьи, где погибли 4 детей, нашли инсектицид

Напомним, что отравление целой семьи в Красной Сопке — небольшом селе в Назаровском районе Красноярского края, всколыхнуло всю страну. После ужина пельменями утром 21 сентября все члены семьи почувствовали себя плохо. В тот же день скончались 6-летняя девочка и 9-летний мальчик. Остальных членов семьи отправили санавиацией в Красноярск. Здесь в течение нескольких дней умерли две сестры. Родителей откачали, а когда они пришли в себя, их сразу допросили. Выписали отца и мать погибших 25 сентября. Они вернулись в поселок провожать детей в последний путь.