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Челябинцу дали 10 с половиной лет колонии за наркозакладки в подъезде своего дома

Жителю Челябинской области дали 10 с половиной лет колонии за наркозакладки в подъезде своего дома, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это время 42-летний житель Карабаша проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали оплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.

Из приговора следует, что фигурант был участником интернет-магазина, занимался сбытом синтетических наркотических средств путем размещения в тайниках. Причем делал он это непосредственно по месту проживания — в многоквартирном доме, а также во дворе.

Сотрудники полиции вышли на злоумышленника после задержания четверых местных жителей из числа наркопотребителей.

Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.