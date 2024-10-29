Челябинцу дали 10 с половиной лет колонии за наркозакладки в подъезде своего дома

Это время 42-летний житель Карабаша проведет в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, его обязали оплатить штраф в размере 120 тыс. рублей.
Из приговора следует, что фигурант был участником интернет-магазина, занимался сбытом синтетических наркотических средств путем размещения в тайниках. Причем делал он это непосредственно по месту проживания — в многоквартирном доме, а также во дворе.
Сотрудники полиции вышли на злоумышленника после задержания четверых местных жителей из числа наркопотребителей.
Приговор не вступил в законную силу, уточнили в пресс-центре региональной прокуратуры.