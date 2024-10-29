В Алматы из Бишкека доставили подозреваемого в крупном мошенничестве

«Подозреваемый в 2023 году в г. Алматы под предлогом поставки комплектующих для вентиляции и кондиционеров завладел денежными средствами предпринимателя на сумму свыше 75 млн тенге. После совершения преступления злоумышленник скрылся, в связи с чем был объявлен в международный розыск. В мае текущего года он задержан в городе Бишкеке, после чего по запросу Генеральной прокуратуры Республики Казахстан экстрадирован на родину».