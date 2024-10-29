Мужчина бесследно исчез во время рабочего дня. Спустя 10 дней его нашли при жутких обстоятельствах

Выехал по заявке, а после бесследно исчез… 33-летний таксист из Забайкалья пропал 14 октября 2024, обеспокоенные друзья обратились с заявлением в полицию. Поиски продлились ровно 10 дней, а после стали известны пугающие подробности — тело мужчины нашли в сгоревшей машине в лесу под поселком Карымское.
Никто не знал, кому мужчина мог перейти дорогу. Все знакомые и друзья описывали его как доброго и честного человека, он всегда был готов прийти на помощь.
— В поселке его все знали и уважали. Ничего и никому плохого не сделал. Наоборот! Пожилых людей уважал, ни копейки не брал с них за такси, — рассказывает приятель.
Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, в Россию мужчина перебрался из Киргизии более 15 лет назад. Сначала жил в Новосибирске, а в 2017 обосновался в Забайкалье. Начал зарабатывать, большую часть денег отправлял жене, ребенку и родителям. Спустя время арендовал у товарища машину и устроился частным таксистом. Оказалось, что убийцей стал один из пассажиров…
— 14 октября водитель службы такси прибыл по заявке к одному из домов в поселке Карымское. Возле автомобиля между ним и предполагаемым пассажиром возник конфликт. 35-летний житель Карымского района ударил таксиста ножом, после чего на его же машине вывез тело погибшего за пределы населенного пункта и поджег, — рассказывают в МВД Забайкалья.
Мужчина попытался скрыться от правосудия в Республике Бурятия, однако немного погодя его задержали стражи порядка и поместили в изолятор. В Следственном комитете завели уголовное дело, а 27 октября Карымский районный суд вынес решение.
— Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, а именно до 25 декабря 2024 года, — рассказывают в пресс-службе суда.
После полного завершения расследования и сбора доказательной базы будет известен окончательный приговор. Погибшего похоронят в родной Киргизии.