Мужчина бесследно исчез во время рабочего дня. Спустя 10 дней его нашли при жутких обстоятельствах

Как стало известно корреспонденту КП-Иркутск, в Россию мужчина перебрался из Киргизии более 15 лет назад. Сначала жил в Новосибирске, а в 2017 обосновался в Забайкалье. Начал зарабатывать, большую часть денег отправлял жене, ребенку и родителям. Спустя время арендовал у товарища машину и устроился частным таксистом. Оказалось, что убийцей стал один из пассажиров…