Оскандалившемуся экс-акиму, осужденному за избиение жены, смягчили приговор

В мае 2024 года бывшая супруга акима Макатского района Атырауской области Рината Ибрагимова Акмарал Умбеткалиева обвинила его в избиениях и истязаниях, которые, по ее словам, длились на протяжении 11 лет брака. Позже в акимате Атырауской области сообщили, что назначили служебную проверку. Сам аким отрицал слова бывшей жены. А в начале июня стало известно, что он уволился с поста акима.