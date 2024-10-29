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В Самаре горел дом 1874 года постройки

Ночью во вторник, 29 октября, в Самаре произошел пожар в здании, построенном в 1874 году.

Источник: Коммерсантъ

Сообщение о происшествии в неэксплуатируемом строении в Ленинском районе на улице Ульяновской, 28, поступило на пульт оперативных служб в 1:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Пожар был локализован на площади сто кв. м в 1:54 (MSK+1). Пламя полностью потушили в 2:24.

Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 24 специалиста и пять единиц техники. Устанавливается причина происшествия.

На Ульяновской, 28, в Самаре находится дом унтер-офицера Некрасова А. Д. В апреле 2023 года была установлена его историко-культурная ценность. В связи с этим здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.

МЧС