В Самаре горел дом 1874 года постройки

Сообщение о происшествии в неэксплуатируемом строении в Ленинском районе на улице Ульяновской, 28, поступило на пульт оперативных служб в 1:00 (MSK+1). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Пожар был локализован на площади сто кв. м в 1:54 (MSK+1). Пламя полностью потушили в 2:24.
Никто не погиб и не пострадал. Огонь тушили 24 специалиста и пять единиц техники. Устанавливается причина происшествия.
На Ульяновской, 28, в Самаре находится дом унтер-офицера Некрасова А. Д. В апреле 2023 года была установлена его историко-культурная ценность. В связи с этим здание было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия региона.