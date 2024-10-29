Автобус насмерть сбил девушку в Астане

«У нее не было шансов выжить в этой аварии. Я не верила. Мы начали искать, правда ли такой человек там работает. У нее 2ГИС локация была. И у подруги был привязан телефон. Она мне отправила адрес, где телефон находится в этот момент, и я поняла, что это правда, что ее уже нет».