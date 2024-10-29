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В Приморье майор полиции получил десять лет колонии за взятки

Находкинский городской суд признал бывшего заместителя командира отдельной роты дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД РФ по Находке Романа Тяна виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил к десяти годам колонии строгого режима. Тян также лишен звания майора полиции, он должен выплатить 2,7 млн руб. штрафа (двукратный размер полученной взятки).

Источник: РИА "Новости"

Суд установил, что майор Тян с июня 2019 по октябрь 2023 года получил через посредника от руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, в общей сложности 1,35 млн руб. взяток. Взамен полицейский освобождал компанию и ее водителей «от административной ответственности за совершаемые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», сообщила прокуратура Приморья.

Представитель надзорного ведомства уточнил «Ъ», что суд конфисковал у Романа Тяна в доход государства найденные у него в ходе обыска в общей сложности 1,7 млн руб. в российской и иностранной валютах, а также автомобиль Toyota Vanguard.