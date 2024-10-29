В Приморье майор полиции получил десять лет колонии за взятки

Суд установил, что майор Тян с июня 2019 по октябрь 2023 года получил через посредника от руководителя компании, занимающейся грузоперевозками, в общей сложности 1,35 млн руб. взяток. Взамен полицейский освобождал компанию и ее водителей «от административной ответственности за совершаемые правонарушения в сфере безопасности дорожного движения», сообщила прокуратура Приморья.