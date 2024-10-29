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45-летний водитель иномарки съехал с дороги и погиб в Иркутске

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Приангарье произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб водитель. Как сообщили КП-Иркутск в Госавтоинспекции города, случилось все около шести часов утра 29 октября 2024 в районе 1870 километра автодороги Р-255 «Сибирь».

По предварительной информации, 45-летний водитель машины «Хонда Стрим» ехал из Иркутска в Ангарск, однако по пути съехал с дороги, после чело чего влетел в препятствие.

— Водитель иномарки погиб на месте еще до прибытия бригады скорой медицинской помощи, — рассказывают в пресс-службе Госавтоинспекции.

Сейчас правоохранители проводят проверку, в ближайшее время установят все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что житель Братского района хотел заработать на инвестициях, но вместо этого отправил мошенникам 805 тысяч рублей.