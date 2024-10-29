Три человека погибли в страшном ДТП на границе Пермского края

Вечером в понедельник, 28 октября, на границе Удмуртии и Пермского края произошло смертельное ДТП, в котором погибли три человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.
Смертельная авария произошла на 16-м километре автодороги «Воткинск-Кельчино-граница Пермского края». Газель столкнулась с «Daewoo Nexia» после чего машины загорелись. Водитель и двое пассажиров легковушки скончались на месте происшествия от полученных травм.
Почему люди не смогли выбраться из горящего авто, неизвестно. Они могли потерять сознание или оказаться заблокированными в машине. Очевидцы аварии рассказали «КП-Пермь», что водитель Газели выбежал из машины, пытался потушить огонь и кричал: «Нужно вытащить оттуда человека».
Силами пожарных-спасателей МЧС России проводилась деблокировка погибших и тушение автомобилей. Проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются", — добавили в дорожной инспекции.