Три человека погибли в страшном ДТП на границе Пермского края

Почему люди не смогли выбраться из горящего авто, неизвестно. Они могли потерять сознание или оказаться заблокированными в машине. Очевидцы аварии рассказали «КП-Пермь», что водитель Газели выбежал из машины, пытался потушить огонь и кричал: «Нужно вытащить оттуда человека».