Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирец сковородой убил свою знакомую — его осудили на 12 лет

Трагедия произошла на фоне распития алкогольных напитков.

Источник: AP 2024

В Новосибирской области вынесли обвинительный приговор в отношении 58-летнего жителя Болотнинского района. Его отправили в колонию строгого режима за убийство знакомой.

Об этом рассказали в прокуратуре и СКР по региону.

Суд установил: 10 сентября 2023 года ранее судимый мужчина гостил у знакомой, вместе они распивали алкоголь. Между ними произошёл конфликт, новосибирец схватил сковороду и не менее 17 раз ударил женщину по голове. Она скончалась на месте происшествия. В свою очередь убийца похитил из дома погибшей 11 тысяч и скрылся.

Наказание осуждённый будет отбывать в колонии строгого режима в течение 12 лет.