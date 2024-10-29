Новосибирец сковородой убил свою знакомую — его осудили на 12 лет

Суд установил: 10 сентября 2023 года ранее судимый мужчина гостил у знакомой, вместе они распивали алкоголь. Между ними произошёл конфликт, новосибирец схватил сковороду и не менее 17 раз ударил женщину по голове. Она скончалась на месте происшествия. В свою очередь убийца похитил из дома погибшей 11 тысяч и скрылся.