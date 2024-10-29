Олбани
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону девушка попала под колеса иномарки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 29 октября на проспекте Ворошиловском.

По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «Мерседес Бенц С180» двигался в районе дома № 101. В этот момент на проезжую часть выбежала 20-летняя девушка. Парень не успел вовремя затормозить и сбил ее. Известно, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.

— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.