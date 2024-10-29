В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку

По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «Мерседес Бенц С180» двигался в районе дома № 101. В этот момент на проезжую часть выбежала 20-летняя девушка. Парень не успел вовремя затормозить и сбил ее. Известно, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.