В Ростове водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку

В Ростове-на-Дону водитель иномарки сбил 20-летнюю девушку. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Происшествие случилось ночью 29 октября на проспекте Ворошиловском.
По предварительной информации ведомства, 22-летний водитель «Мерседес Бенц С180» двигался в районе дома № 101. В этот момент на проезжую часть выбежала 20-летняя девушка. Парень не успел вовремя затормозить и сбил ее. Известно, что она переходила дорогу на запрещающий сигнал светофора.
— В результате ДТП пешеход получила травмы и доставлена в медицинское учреждение. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, — говорится в сообщении ведомства.