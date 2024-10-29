В Омской области утонул человек, упав с парома

В паблике во ВКонтакте «Подслушано в Черлаке» рассказали о несчастном случае, который произошёл 23 октября. На пароме Нововаршавка — Черлак утонул человек.
«Если у вас есть возможность помочь с лодкой/катером, водолазами — отзовитесь. Деревни правого берега: Ачаирский, Ачаир, Речной, Розовка. Деревни левого берега: Солоновка, Луговое, Копейкино, Харламово. Будьте внимательны, если всплывут вещи», — говорится в сообщении.
Мужчина был одет в футболку и штаны тёмно-синего цвета, чёрную куртку, чёрные сапоги-дутики и чёрную шапку. Нашедших вещи просят позвонить по телефону: 8−913−963−50−78.