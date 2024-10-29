Новосибирский бизнесмен Обласов получил срок за аферу с муниципальной землей

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор бизнесмену и бывшему советнику губернатора НСО Михаилу Обласову, которого обвинили в махинациях с землями муниципалитета на сумму более 80 миллионов рублей.
Напомним, что уголовное дело в отношении Михаила Обласова по ч. 4 ст. 159 УК (особо крупное мошенничество) было возбуждено в апреле 2022 года следователями регионального управления СКР. Бизнесмен пытался сбежать из Москвы в Ереван, но силовики буквально сняли его с международного рейса и под конвоем доставили в Новосибирск.
По версии следствия, фигурант и его партнер по бизнесу Николай Вдов по подложным документам получили муниципальную землю якобы для занятия садоводством. Однако в дальнейшем 124 участка в СНТ «Сказочная поляна» были проданы под многоэтажную застройку. По оценкам правоохранителей, компаньоны причинили ущерб на сумму больше 80 миллионов рублей.
Обласов вину не признал. Центральный райсуд Новосибирска назначил ему 2,5 года колонии и штраф в размере 200 тысяч рублей.
А вот подельник экс-советника губернатора активно сотрудничал со следствием и во всем сознался. В результате Николаю Вдову дали 3 года условно.
Не так давно в Новосибирске ушло в суд уголовное дело о миллиардном мошенничестве на стройке ЖК «Покровский».
Иван ЛУДНОВ.