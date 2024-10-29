Новосибирский бизнесмен Обласов получил срок за аферу с муниципальной землей

По версии следствия, фигурант и его партнер по бизнесу Николай Вдов по подложным документам получили муниципальную землю якобы для занятия садоводством. Однако в дальнейшем 124 участка в СНТ «Сказочная поляна» были проданы под многоэтажную застройку. По оценкам правоохранителей, компаньоны причинили ущерб на сумму больше 80 миллионов рублей.