В Новосибирской области пропал 31-летний мужчина-инвалид с потерей памяти

— Виктор так уже уходил из дома детом. Мы его быстро нашли, точнее, он нашелся сам — пришел через два дня на работу. Он работает по четыре часа в день разнорабочим по направлению от биржи труда. Мы уже обратились в полицию, «ЛизуАлерт», разослали фото по соцсетям, — рассказали КП-Новосибирск родственники пропавшего.