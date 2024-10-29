В Новосибирской области пропал 31-летний мужчина-инвалид с потерей памяти

В городе Купино Новосибирской области пропал 31-летний Виктор Савченко. Он не появлялся дома, из которого ушел, уже четыре дня, родные не знают, где он находится. У мужчины инвалидность второй группы, возможны провалы в памяти.
— Виктор так уже уходил из дома детом. Мы его быстро нашли, точнее, он нашелся сам — пришел через два дня на работу. Он работает по четыре часа в день разнорабочим по направлению от биржи труда. Мы уже обратились в полицию, «ЛизуАлерт», разослали фото по соцсетям, — рассказали КП-Новосибирск родственники пропавшего.
Приметы пропавшего: рост 155 сантиметров, крепкого телосложения, русые волосы и карие глаза. Из особых примет — тремор рук и заикание. Был одет в куртку цвета темного хаки и синие джинсы.
Если вы видели этого мужчину или знаете, где он может быть, сообщите об этом по телефонам 8−913−398−45−96 или 8−383−582−32−13.