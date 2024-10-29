Суд в Башкирии вынес приговор по делу о падении остановки на людей

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В суде установлено, что мужчина был ответственным за производство работ и ведение строительного контроля в рамках муниципального контракта по ремонту автомобильной автодороги. Он распорядился установить в с. Иглино автобусный павильон без усиления конструкции бетонным фундаментом.