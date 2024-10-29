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Суд в Башкирии вынес приговор по делу о падении остановки на людей

Несчастный случай произошел в августе 2023 года.

Иглинский межрайонный суд огласил приговор по делу о падении павильона остановки общественного транспорта на подростков, сообщает прокуратура республики.

Бывший главный инженер Иглинского ДРСУ — филиала АО «Башкиравтодор» признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Уголовное дело было возбуждено по материалам прокурорской проверки. В суде установлено, что мужчина был ответственным за производство работ и ведение строительного контроля в рамках муниципального контракта по ремонту автомобильной автодороги. Он распорядился установить в с. Иглино автобусный павильон без усиления конструкции бетонным фундаментом.

В результате в августе прошлого года остановка опрокинулась на 17-летнюю девушку и 16-летнего юношу. Их здоровью причинен вред различной степени тяжести.

Подсудимый признал вину.

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с производством строительных работ и осуществлением строительного контроля, сроком на 1 год.