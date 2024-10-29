Бывший главный инженер филиала «Башкиравтодора» отделался штрафом после падения остановочного павильона на двух подростков

В Иглинском районе Башкирии предстал перед судом инженер, ответственный за падение остановки на двух подростков. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.
Инцидент случился летом прошлого года, 16 августа, на автобусной остановке «Мечеть» в селе Иглино. Во время непогоды на парня и девушку 16 и 17 лет рухнула металлическая конструкция. Прохожие оказали помощь пострадавшим и вызвали скорую. Несовершеннолетние в состоянии средней тяжести были госпитализированы больницу № 17. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».
Согласно версии следствия, в 2020 году в рамках ремонта на автодороге Уфа — Иглино — Красная Горка по муниципальному контракту в Иглино возвели остановочный павильон, конструкцию которого в соответствии с паспортом должен были усилить бетонным фундаментом.
Ответственный за работу и осуществление контроля на объекте бывший главный инженер Иглинского дорожного ремонтно-строительного управления (филиал АО «Башкиравтодор»), чтобы быстрее завершить работу и избежать ответственности за срыв сроков, решил установить остановку без усиления конструкции, о чем дал незаконное распоряжение подчиненным. В конце декабря 2021-го главинженер подписал акт приемки работ по ремонту дороги.
В отношении инженера возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью».
Суд назначил виновному штраф в 300 тысяч рублей и на год лишил его права заниматься строительными работами и осуществлять строительный контроль. Приговор еще не вступил в законную силу.
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