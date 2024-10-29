Бывший главный инженер филиала «Башкиравтодора» отделался штрафом после падения остановочного павильона на двух подростков

Инцидент случился летом прошлого года, 16 августа, на автобусной остановке «Мечеть» в селе Иглино. Во время непогоды на парня и девушку 16 и 17 лет рухнула металлическая конструкция. Прохожие оказали помощь пострадавшим и вызвали скорую. Несовершеннолетние в состоянии средней тяжести были госпитализированы больницу № 17. По материалам прокурорской проверки было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».