Олбани
+2°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске под стражу отправится мужчина, надругавшийся над 11-летней девочкой

В Челябинске поймали подозреваемого в педофилии.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над 11-летней горожанкой.

— Следствием установлено, что 25 октября обвиняемый в отношении девочки совершил насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе Советского райсуда города.

В Следственном комитете возбудили уголовное дело об иных действиях сексуального характера в отношении ребенка. На время расследования мужчину взяли под стражу. По решению суда челябинец останется в СИЗО до 27 декабря.