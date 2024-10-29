В Челябинске под стражу отправится мужчина, надругавшийся над 11-летней девочкой

В Челябинске задержали 28-летнего мужчину, которого подозревают в надругательстве над 11-летней горожанкой.
— Следствием установлено, что 25 октября обвиняемый в отношении девочки совершил насильственные действия сексуального характера. После совершения преступления мужчина с места происшествия скрылся, — рассказали в пресс-службе Советского райсуда города.
В Следственном комитете возбудили уголовное дело об иных действиях сексуального характера в отношении ребенка. На время расследования мужчину взяли под стражу. По решению суда челябинец останется в СИЗО до 27 декабря.