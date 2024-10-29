Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мальчику, которого покусала пантера в цирке в Ангарске, наложили пять швов

Трёхлетнему мальчику, которого покусала пантера в цирке, наложили пять швов. Ребёнок в больнице, пишет SHOT.

Источник: РИА "Новости"

Вчера вечером отец взял сына у матери, с которой он в разводе, и привёл сына в цирк «Дикий драйв», который в этот момент находился на гастролях в Ангарске. Мужчина заранее договорился с администрацией цирка, чтобы те провели экскурсию и показали ему зверей.

В момент, когда малыша фоткал с пантерой, она набросилась на мальчика, нанеся ему серьёзные травмы. Сейчас ребёнок в больнице. Хищница была привита от бешенства, у неё есть сертификат. В цирке сейчас утверждают, что в день происшествия представления вообще не было, а пантеры в их программе отсутствуют.

Инцидент произошёл вечером, 28 октября, в цирке «Дикий драйв», гастролирующем в Ангарске. Отец привёл сына, чтобы сделать фотографии с дикими животными, предварительно договорившись с администрацией. В тот день представления не проводились. Именно во время фотосессии животное напало на малыша. Он госпитализирован. Возбуждено уголовное дело.

несчастный случай