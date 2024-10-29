Третьего пропавшего осужденного задержали в Забайкалье

В Забайкалье уже третьи сутки идут поиски осужденных. Ранее они не явились на исправительные работы, которые были назначены судом. Как стало известно КП-Иркутск, мужчинам назначили от одного до трех с половиной лет принудительных работ за кражу в особо крупном размере, грабеж, насилие в отношении представители власти и разбой.