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Третьего пропавшего осужденного задержали в Забайкалье

27 октября завершились поиски еще двух мужчин.
Источник: Комсомольская правда

В Забайкалье уже третьи сутки идут поиски осужденных. Ранее они не явились на исправительные работы, которые были назначены судом. Как стало известно КП-Иркутск, мужчинам назначили от одного до трех с половиной лет принудительных работ за кражу в особо крупном размере, грабеж, насилие в отношении представители власти и разбой.

Напомним, двоих мужчин задержали 27 октября. Одного нашли в Амурской области по домашнему адресу, а второго — в Чите. Сейчас стало известно, что нашли третьего мужчину.

— 29 октября в микрорайоне города Читы задержали осуждённого к принудительным работам. Физическая сила и специальные средства не применялись. В ближайшее время правоохранители подготовят необходимые документы, чтобы изменить вид наказания, — сообщили КП-Иркутск в пресс-службе УФСИН по Забайкальскому краю.

На данный момент новой информации о местонахождении четвертого мужчины нет, поиски все еще продолжаются. В это время в Следственном комитете заинтересовались произошедши и организовали доследственную проверку по статье «Халатность» в отношении руководства центра.