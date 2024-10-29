Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве внука, оставили в СИЗО

— Мать сказала, что он ходил и нервничал. Человек спать не мог. Мать сказала, что он как озверевший пришел. Словно из леса, как будто никогда в городе не был. Потом зашел к жене моей в комнату. Одной рукой обхватил ножки Миши и ударил об дверной косяк. Потом продолжил убивать его в комнате, где брат с сестрой жили. Всего было 6−8 ударов, — рассказал «КП-Екатеринбург» отец убитого малыша.