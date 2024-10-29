Екатеринбуржца, обвиняемого в убийстве внука, оставили в СИЗО

Свердловский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу адвоката 45-летнего Дмитрия Кучина, обвиняемого в убийстве внука. По версии следствия, трагедия развернулась в ночь на 16 октября в квартире на Инженерной.
Разнорабочий жил вместе с супругой Аленой, 8-летней дочкой и 11-летним сыном женщины. По словам отца убитого мальчика, Дмитрий схватил грудничка за ноги и несколько раз ударил об стены и пол. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство малолетнего». Дмитрию Кучину грозит пожизненное лишение свободы.
— Мать сказала, что он ходил и нервничал. Человек спать не мог. Мать сказала, что он как озверевший пришел. Словно из леса, как будто никогда в городе не был. Потом зашел к жене моей в комнату. Одной рукой обхватил ножки Миши и ударил об дверной косяк. Потом продолжил убивать его в комнате, где брат с сестрой жили. Всего было 6−8 ударов, — рассказал «КП-Екатеринбург» отец убитого малыша.
Ранее Чкаловский районный суд избрал для Кучина самую суровую меру пресечения — заключение под стражу. Апелляционную жалобу оставили без удовлетворения. Дмитрий останется в СИЗО до 15 декабря 2024 года.
На момент публикации получить комментарий адвоката обвиняемого Жанны Калегиной не удалось.