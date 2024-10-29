В Омской области зарегистрировано 13 случаев энцефалита

Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на 25.10.2024 в медицинские организации обратилось 4279 человек, в том числе 1328 детей, из-за укусов клещей. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано???13 случаев клещевого энцефалита, 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза??? Привито более 96 тысяч человек против клещевого энцефалита??? Проводится мониторинг активности клещей; исследовано более 4,7 тысяч клещей с зараженностью вирусом энцефалита в 1,6%