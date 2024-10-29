В Омской области зарегистрировано 13 случаев энцефалита

«Клещевой вирусный энцефалит — острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти. В настоящее время заболевание клещевым энцефалитом регистрируется на многих территориях России, где имеются основные его переносчики — клещи», — сообщают в Роспотребнадзоре РФ.
По состоянию на 25 октября 2024 года, всего в текущем году в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей обратились 4 279 человек, в том числе 1 328 детей.
Управление Роспотребнадзора по Омской области сообщает, что на 25.10.2024 в медицинские организации обратилось 4279 человек, в том числе 1328 детей, из-за укусов клещей. За 9 месяцев 2024 года зарегистрировано???13 случаев клещевого энцефалита, 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза??? Привито более 96 тысяч человек против клещевого энцефалита??? Проводится мониторинг активности клещей; исследовано более 4,7 тысяч клещей с зараженностью вирусом энцефалита в 1,6%
За 9 месяцев 2024 года, помимо 13 случаев энцефалита, отмечено также 10 случаев боррелиоза и 1 случай анаплазмоза, передают в ведомстве.