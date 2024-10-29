В Камышине ВАЗ с тремя подростками «намотало» на столб

В больницу попали 4 человека.
Во вторник, 29 октября, около 00.10 автомобиль ВАЗ-2107 ехал со стороны ул. Мира в направлении ул. Кирова в городе Камышине. За рулем находился мужчина без водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Он не справился с управлением, машина врезалась в опору линии электропередачи. Помимо водителя в салоне находились трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13−14 лет.
Четырех пострадавших доставили в медицинское учреждение. В отношении водителя возбуждено административное расследование, сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.