В Камышине ВАЗ с тремя подростками «намотало» на столб

Во вторник, 29 октября, около 00.10 автомобиль ВАЗ-2107 ехал со стороны ул. Мира в направлении ул. Кирова в городе Камышине. За рулем находился мужчина без водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.