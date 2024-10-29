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В Камышине ВАЗ с тремя подростками «намотало» на столб

В Волгоградской области водитель без прав не справился с управлением.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

В больницу попали 4 человека.

Во вторник, 29 октября, около 00.10 автомобиль ВАЗ-2107 ехал со стороны ул. Мира в направлении ул. Кирова в городе Камышине. За рулем находился мужчина без водительских прав, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Он не справился с управлением, машина врезалась в опору линии электропередачи. Помимо водителя в салоне находились трое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 13−14 лет.

Четырех пострадавших доставили в медицинское учреждение. В отношении водителя возбуждено административное расследование, сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.