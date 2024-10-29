Женщина погибла при пожаре в шалаше в лесу Браславского района

28 октября спасателям от работников милиции поступила информация об обнаружении обгоревшего тела женщины в шалаше в лесном массиве вблизи деревни Лапяны Браславского района. Прибывшие к месту происшествия работники МЧС обнаружили пепелище, на котором находилась погибшая 1968 года рождения. Женщина нигде не работала, по месту регистрации не проживала.