60-летний петербуржец избил и отобрал телефон у студента колледжа

60-летний мужчина избил и отобрал телефон у 18-летнего первокурсника одного из колледжей в Петербурге. Произошло это еще 17 сентября. Как тогда рассказывал студент полицейским, у торгового комплекса у дома 126 по проспекту Энгельса на него напал неизвестный мужчина. После заявления правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже и приступили к поискам преступника. Задержали подозреваемого спустя чуть больше месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.