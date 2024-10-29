60-летний петербуржец избил и отобрал телефон у студента колледжа

60-летний мужчина избил и отобрал телефон у 18-летнего первокурсника одного из колледжей в Петербурге. Произошло это еще 17 сентября. Как тогда рассказывал студент полицейским, у торгового комплекса у дома 126 по проспекту Энгельса на него напал неизвестный мужчина. После заявления правоохранители возбудили уголовное дело о грабеже и приступили к поискам преступника. Задержали подозреваемого спустя чуть больше месяца. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
— Днем 28 октября у дома 111 по проспекту Энгельса опергруппой уголовного розыска по подозрению в совершении данного преступления задержан 60-летний житель Петроградского района Петербурга, — добавили в ведомстве.
Как оказалось, мужчина ранее был неоднократно судим за аналогичные преступления, но, видимо, завязывать с криминальной жизнью так и не захотел.