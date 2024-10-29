Заведующая уфимского детсада пыталась скрыть инцидент, во время которого ребенок сломал руку

Также заведующую оштрафовали по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на десять тысяч рублей. Кроме того, в отношении на нее завели административное дело по статье «Непредставление сведений (информации)», поскольку данные о ЧП в надзорное ведомство представлены не были.