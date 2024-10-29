Заведующая уфимского детсада пыталась скрыть инцидент, во время которого ребенок сломал руку

В Уфе воспитанник детского сада получил серьезную травму. Об этом рассказала пресс-служба прокуратуры Башкирии.
Инцидент произошел в минувшем июне. Шестилетний мальчик во время прогулки упал и сломал руку. Надзорное ведомство внесла в адрес заведующей представление. По результатам его рассмотрения воспитателя привлекли к дисциплинарной ответственности.
Также заведующую оштрафовали по статье «Нарушение предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся» на десять тысяч рублей. Кроме того, в отношении на нее завели административное дело по статье «Непредставление сведений (информации)», поскольку данные о ЧП в надзорное ведомство представлены не были.
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