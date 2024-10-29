В Забайкалье задержан третий из четырех пропавших осужденных

В операции по задержанию Андреева принимали участие сотрудники оперативной службы УФСИН по Забайкальскому краю, полиция и Росгвардия. Как сообщили «Ъ» в УФСИН, осужденного нашли Чите. При задержании по отношению к мужчине «не пришлось применять спецсредства». В настоящее время решается вопрос о направлении в суд документов для того, чтобы изменить наказание для осужденного.
27 октября было задержано двое из осужденных, уклонившихся от принудительных работ. Юрий Русин обнаружен в Чите, Олег Чекрышев — в Амурской области. В настоящее время в розыске остается Николай Куйдин. Он был приговорен за кражу к двум годам и восьми месяцам исправительных работ.