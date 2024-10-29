Информация о пожаре в жилом доме в д. Поповцы поступила спасателям 28 октября в 13.06. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1959 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в доме в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.
Информация о пожаре в жилом доме в д. Поповцы поступила спасателям 28 октября в 13.06. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1959 года рождения.
Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.