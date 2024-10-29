Олбани
+1°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионер погиб при пожаре в доме в Солигорском районе

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб при пожаре в доме в Солигорском районе. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Информация о пожаре в жилом доме в д. Поповцы поступила спасателям 28 октября в 13.06. На месте пожара работники МЧС обнаружили погибшего пенсионера 1959 года рождения.

Специалистам предстоит установить причины пожара и гибели человека.

пожары
МЧС