Мама пострадавшего от укусов пантеры ребенка рассказала о случившемся в Ангарске

В Ангарске пантера покусала трехлетнего мальчика. Как сообщили КП-Иркутск в СКР и прокуратуре по Иркутской области, произошло все 28 октября в передвижном цирке. Ребенка хотели сфотографировать с диким зверем, однако тот в какой-то момент накинулся и поранил мальчика.
— Сын плакал, на его лице были глубокие укусы. Вскоре нас забрала скорая помощь. Ребенку наложили швы на лоб и висок, обработали раны на спине. Сейчас делают уколы, но не против бешенства. У животного есть сертификат о прививках, — рассказывает мама пострадавшего мальчика корреспонденту КП-Иркутск.
Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром матери и врачей. Там они проведут еще несколько дней. В это время в СКР завели уголовное дело, прокуратура проконтролирует результаты проверки.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье грузовик чуть не загорелся из-за детской шалости.