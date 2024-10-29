Мама пострадавшего от укусов пантеры ребенка рассказала о случившемся в Ангарске

— Сын плакал, на его лице были глубокие укусы. Вскоре нас забрала скорая помощь. Ребенку наложили швы на лоб и висок, обработали раны на спине. Сейчас делают уколы, но не против бешенства. У животного есть сертификат о прививках, — рассказывает мама пострадавшего мальчика корреспонденту КП-Иркутск.