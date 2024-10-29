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Мама пострадавшего от укусов пантеры ребенка рассказала о случившемся в Ангарске

Трехлетнему мальчику наложили швы на лоб и висок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Ангарске пантера покусала трехлетнего мальчика. Как сообщили КП-Иркутск в СКР и прокуратуре по Иркутской области, произошло все 28 октября в передвижном цирке. Ребенка хотели сфотографировать с диким зверем, однако тот в какой-то момент накинулся и поранил мальчика.

— Сын плакал, на его лице были глубокие укусы. Вскоре нас забрала скорая помощь. Ребенку наложили швы на лоб и висок, обработали раны на спине. Сейчас делают уколы, но не против бешенства. У животного есть сертификат о прививках, — рассказывает мама пострадавшего мальчика корреспонденту КП-Иркутск.

Сейчас ребенок находится в больнице под присмотром матери и врачей. Там они проведут еще несколько дней. В это время в СКР завели уголовное дело, прокуратура проконтролирует результаты проверки.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Приангарье грузовик чуть не загорелся из-за детской шалости.