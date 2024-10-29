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24-летнюю девушку ищут уже почти две недели в Хабаровском крае

Уже почти две недели в поселке Солнечном не могут найти 24-летнюю девушку.

Источник: Соцсети

Она ушла из дома вечером 16 октября и до сих пор не вернулась.

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, отсутствует передний зуб, на левой руке возле указательного пальца есть татуировки в виде точек, на правом плече — татуировка «Антон». На руках заметны шрамы от порезов. В день исчезновения девушка была одета в теплый халат серого цвета, тапочки черного цвета и кожаную куртку красного цвета.

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, просим незамедлительно сообщить об этом по телефону 112.