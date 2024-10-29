24-летнюю девушку ищут уже почти две недели в Хабаровском крае

Приметы пропавшей: рост 160 сантиметров, отсутствует передний зуб, на левой руке возле указательного пальца есть татуировки в виде точек, на правом плече — татуировка «Антон». На руках заметны шрамы от порезов. В день исчезновения девушка была одета в теплый халат серого цвета, тапочки черного цвета и кожаную куртку красного цвета.