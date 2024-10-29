Экспертиза установила, что малыш Далер умер от утопления. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказала адвокат обвиняемой в убийстве опекунши. По словам Елены Хоровой, ее подзащитная Вероника Наумова не признает вину в убийстве.
— Вероника категорически не признает убийство. Только истязание в той части, которую ей вменяют. Признает, что ставила Далера в угол, заставляла приседать. Признает мошенничество при получении выплат. Отчего умер мальчик? В результате утопления, но объективно это не подтверждено, — рассказывала ранее «КП-Екатеринбург» Елена Хорова.
Уголовное дело Вероники Наумовой и ее племянника рассматривает Свердловский областной суд. Ранее адвокат родного отца Далера рассказал, как опекунша выдавала другого мальчика за Далера.
— Отец Далера практически не видел сына, когда тот был еще жив. Худжановиддин старался часто звонить из колонии. Потом Наумова выдавала за Далера другого опекаемого. Мальчика подзывали, он говорил два слова и убегал. На вопрос о синяках говорила, что Далер бьется о батарею из-за воображаемого друга, — рассказал адвокат потерпевшего Илкин Амиров.
Напомним, что муж Вероники Наумовой был осужден на 5 лет заключения в колонии общего режима. Александра Наумова признали виновным в истязаниях мальчика.