В Прикамье подростка заподозрили в убийстве матери

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, несовершеннолетний в ходе ссоры со своим старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать, после чего подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате причиненной травмы 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия.