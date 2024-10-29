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В Прикамье подростка заподозрили в убийстве матери

В Пермском крае сотрудниками полиции задержан 16-летний подросток. Его подозревают в совершении преступления, предусмотренного статьей № 105 УК РФ (убийство).

Источник: РИА "Новости"

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по версии следствия, несовершеннолетний в ходе ссоры со своим старшим братом попытался ударить его ножом. Действия подростка пресекла мать, после чего подозреваемый нанес ей один удар ножом в область грудной клетки. В результате причиненной травмы 39-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

В ближайшее время несовершеннолетнему будет предъявлено обвинение в убийстве. В его отношении следствием готовится ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.