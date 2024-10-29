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Житель Минского района погиб во время распиливания дров болгаркой

МИНСК, 29 окт — Sputnik. Житель Минского района получил смертельную травму во время распиливания дров углошлифовальной машинкой, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Источник: Telegram / Следственный комитет Беларуси

По данным ведомства, несчастный случай произошел утром 24 октября в деревне Раубичи.

«Мужчина для производства необходимого древесного материала решил использовать углошлифовальную машинку, надев на нее диск по дереву».

сказали в СК.

Там также уточнили, что при распиловке он не смог удержать болгарку — она отлетела и повредила ему шейную артерию. Через некоторое время пострадавшего нашла его мать, однако помочь мужчине уже нельзя было — полученная травма оказалась смертельной.

Следователями и судмедэксперты осмотрели место происшествия, опросили очевидцев и медработников. По факту начата гибели гражданина начата проверка, чтобы установить обстоятельства случившегося и причины трагедии.