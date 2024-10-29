1,4 млн в карман: экс-полицейский сядет на 10 лет за взяточничество в Приморье

В Находке бывший замкомандира ОР ДПС ГИБДД ОМВД России по Находке получил взятку в размере 1 миллиона 350 тысяч рублей через посредника от логистической компании. Ему предстоит провести 10 лет в колонии и оплатить штраф в размере 2,7 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Суд установил, что с июня 2019 года по октябрь 2023 года осужденный согласился игнорировать водителей компании, которые нарушали ПДД и не выписывать им штрафы в обмен на полученные деньги.
Виновному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в два раза больше суммы взятки — 2,7 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на шесть лет.
Нелегальный доход в размере 1, 2 миллиона рублей конфисковали в пользу государства, изъяли также более 350 тысяч рублей иностранной валюты и личный авто Toyota Vanguard.
Ранее «Комсомольская правда» писала, что в Уссурийске Приморского края бывшего инспектора ДПС заключили под стражу по делу о крупной взятке. Мужчина получил от автолюбителя сумму в размере 30 тысяч рублей. Таким незаконным путем водитель хотел уйти от ответственности за вождения в нетрезвом виде.