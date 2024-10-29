1,4 млн в карман: экс-полицейский сядет на 10 лет за взяточничество в Приморье

Виновному назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы, со штрафом в два раза больше суммы взятки — 2,7 миллиона рублей, с лишением права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти, на шесть лет.