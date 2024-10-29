Четырех обнальщиков накрыли в Нижегородской области

По предварительным данным, преступники искали людей, которые хотят обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы поставленные товары или оказанные услуги. Клиенты переводили деньги на указанные банковские счета, а заказчикам выдавались наличные. Комиссию не менее 16% мошенники забирали себе.