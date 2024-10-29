Четырех обнальщиков накрыли в Нижегородской области

Четырёх нижегородцев подозревают в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.
По предварительным данным, преступники искали людей, которые хотят обналичить деньги под предлогом оплаты за якобы поставленные товары или оказанные услуги. Клиенты переводили деньги на указанные банковские счета, а заказчикам выдавались наличные. Комиссию не менее 16% мошенники забирали себе.
С января 2019 по июнь 2024 года аферисты заработали около 66 млн рублей.
Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии задержали подозреваемых. Во время обыска у них изъяли более 7 млн рублей, мобильные телефоны, компьютеры, печати организаций, документы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что 24 нижегородца получили срок за мошеннического на 14 млн рублей в кол-центре.