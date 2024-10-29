Жители Пермского края за полмиллиона прописали в своем доме 158 иностранцев

Жители Краснокамска незаконно регистрировали у себя иностранных студентов. По данным следствия они смогли «поселить» у себя дома 158 граждан Туркменистана. За пермскую «прописку» братья получили 545 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Пермскому краю.
«С конца ноября прошлого года по март текущего двое братьев, проживающих в Краснокамске, незаконно поставили на миграционный учет 158 иностранных граждан по месту проживания в частном доме по улице Фрунзе, в дальнейшем не собираясь предоставлять им жилое помещение для проживания», — уточнили детали в пресс-службе полиции.
Все иностранцы — уроженцы Туркменистана. Они приехали в краевую столицу для получения высшего образования в пермском вузе. Братья искали студентов самостоятельно. Они брали необходимые документы и предоставляли в МФЦ. А после получали Уведомления, которые свидетельствовали о постановке студентов на учет по месту проживания.
В общей сложности пермяки получили за свои услуги 545 тысяч рублей.
На данный момент мера наказания братьям грозит штраф в размере до пятисот тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы до трех лет.