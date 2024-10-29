Жители Пермского края за полмиллиона прописали в своем доме 158 иностранцев

Все иностранцы — уроженцы Туркменистана. Они приехали в краевую столицу для получения высшего образования в пермском вузе. Братья искали студентов самостоятельно. Они брали необходимые документы и предоставляли в МФЦ. А после получали Уведомления, которые свидетельствовали о постановке студентов на учет по месту проживания.