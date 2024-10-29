Вспыхнула комната, спасли троих студентов. Общежитие медуниверситета в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Утром 29 октября в одном из общежитий медуниверситета в Краснодаре студенты почувствовали запах гари и заметили дым. Как оказалось, в одной из комнат произошел пожар. Огонь в здании на улице Колхозной, где живут иностранные студенты, охватил 30 квадратных метров.
На место происшествия сразу вызвали пожарную службу. Спасатели выехали к общежитию спустя минуту после поступившего сообщения.
«В 08:57 по прибытии к месту первых подразделений установлено, что произошло возгорание в общежитии на площади 30 кв. метров. В 09:10 локализация пожара на площади. В 09:12 ликвидация открытого горения», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.
Спустя шесть минут пожар полностью потушили. Всего в ликвидации задействовали 19 спасателей и семь единиц техники.
Во время ЧП из общежития эвакуированы 254 человека. Троих студентов удалось спасти.
Предварительно, погибших и пострадавших в результате пожара нет. Причины возгорания в настоящее время устанавливаются, на месте работают дознаватели МЧС. Проводится проверка.