Вспыхнула комната, спасли троих студентов. Общежитие медуниверситета в Краснодаре эвакуировали из-за пожара

Утром 29 октября в одном из общежитий медуниверситета в Краснодаре студенты почувствовали запах гари и заметили дым. Как оказалось, в одной из комнат произошел пожар. Огонь в здании на улице Колхозной, где живут иностранные студенты, охватил 30 квадратных метров.