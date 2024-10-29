Появились подробности о побеге заключенных из колонии Липецка через тоннель

Шестерым осужденным удалось покинуть территорию ИК с помощью прорытого тоннеля. Они смогли выкопать подземный ход к территории местного бетонного завода, что позволило им пройти под высокими заборами с колючей проволокой.
Для маскировки заключенные убрали светоотражающие ленты со своей одежды. Так они стали менее заметными в темноте. Но уже через пятнадцать минут после побега сотрудники колонии обнаружили подкоп. Позже оперативники установили и его длину, которая составляет около 65 метров.
Вскоре после побега двоих заключенных поймали в Тамбовской области. Двое других осужденных обнаружили сотрудники правоохранительных органов в Липецкой области. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия.
Руководству Федеральной службы исполнения наказаний РФ и контролирующим органам теперь предстоит определить, каким образом осужденные могли вырыть такой длинный тоннель, при этом оставаясь незамеченными сотрудниками исправительного учреждения.