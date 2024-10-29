Появились подробности о побеге заключенных из колонии Липецка через тоннель

Для маскировки заключенные убрали светоотражающие ленты со своей одежды. Так они стали менее заметными в темноте. Но уже через пятнадцать минут после побега сотрудники колонии обнаружили подкоп. Позже оперативники установили и его длину, которая составляет около 65 метров.