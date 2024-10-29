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Беспилотник атаковал территорию университета спецназа в Чечне

В чеченском Гудермесе в результате атаки беспилотника загорелась крыша пустующего здания на территории Российского университета спецназа имени Владимира Путина (РУС), сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. Пожар потушен, пострадавших нет. Ранее об атаках БПЛА на объекты в Чечне не сообщалось.

Здание было атаковано в 6:30. Деятельность РУС не приостанавливалась.

«Следственные органы занялись расследованием происшедшего и установлением причастных к преступлению лиц», — написал Кадыров в Telegram.

Российский университет спецназа — это автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. РУС основан в 2013 году. Первое и единственное частное учебное заведение в России по подготовке кадров для сил специального назначения. Университет занимает территорию больше 400 га, представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью 2 га и глубиной 10 м, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 м. С 2022 года подготовку в РУС прошли свыше 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции, говорится в сообщении на сайте Кремля.

Минобороны сообщало об уничтожении семи беспилотников в ночь на 29 октября. БПЛА были уничтожены над Белгородской, Брянской и Курской областями, а также над акваторией Черного моря.

Кадыров Рамзан