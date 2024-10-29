Беспилотник атаковал территорию университета спецназа в Чечне

Российский университет спецназа — это автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования. РУС основан в 2013 году. Первое и единственное частное учебное заведение в России по подготовке кадров для сил специального назначения. Университет занимает территорию больше 400 га, представляет собой многофункциональный комплекс из 95 зданий и сооружений, включая тактический город, стрелковый комплекс, водоем площадью 2 га и глубиной 10 м, взлетно-посадочную полосу длиной 1600 м. С 2022 года подготовку в РУС прошли свыше 47 тыс. специалистов, которые принимали или принимают участие в специальной военной операции, говорится в сообщении на сайте Кремля.