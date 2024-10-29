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В Волжском 11-летнего мальчика на электросамокате сбил «ВАЗ»

Под Волгоградом ребенок на электросамокате попал под машину.

Источник: Комсомольская правда

Накануне, 28 октября, в больницу попал 11-летний ребенок из Волжского, которого сбила машина. Школьник выехал на проезжую часть на электросамокате. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 17.50 часов на улице Энгельса напротив дома № 8.

— Водитель «ВАЗ-2115» на пешеходном переходе сбил несовершеннолетнего, который не спешившись пересекал проезжую часть дороги, — уточнили в полиции региона.

Ребенка госпитализировали. Ему оказывают необходимую помощь. Автомобилистам и пешеходам напоминают о правилах дорожного движения. Добавим, что за минувшие сутки на региональных трассах произошло четыре аварии с погибшими и пострадавшими.