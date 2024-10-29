В Волжском 11-летнего мальчика на электросамокате сбил «ВАЗ»

Накануне, 28 октября, в больницу попал 11-летний ребенок из Волжского, которого сбила машина. Школьник выехал на проезжую часть на электросамокате. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, авария произошла в 17.50 часов на улице Энгельса напротив дома № 8.