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В Таре Омской области из-за печи загорелся трёхэтажный дом

В понедельник, 28 октября, в Таре случился пожар в трёхэтажном доме.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, по предварительным данным причиной возгорания стала печка.

На момент прибытия пожарных в доме горела кровля на всей площади, а из окон второго и третьего этажа шёл дым. Возгорание ликвидировали восемь спасателей и две единицы техники.

Огнём оказалась повреждена кровля и потолочное перекрытие дома. А также внутренняя отделка на втором и третьем этажах, вещи и домашнее имущество. Поэтажная площадь пожара составила 288 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто не пострадал.

Всего же в этом году из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления в регионе произошло 387 пожаров, на которых погибли одиннадцать человек.

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