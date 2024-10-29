В Таре Омской области из-за печи загорелся трёхэтажный дом

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области, по предварительным данным причиной возгорания стала печка.
На момент прибытия пожарных в доме горела кровля на всей площади, а из окон второго и третьего этажа шёл дым. Возгорание ликвидировали восемь спасателей и две единицы техники.
Огнём оказалась повреждена кровля и потолочное перекрытие дома. А также внутренняя отделка на втором и третьем этажах, вещи и домашнее имущество. Поэтажная площадь пожара составила 288 квадратных метров. К счастью, на пожаре никто не пострадал.
Всего же в этом году из-за неправильного устройства и эксплуатации печного отопления в регионе произошло 387 пожаров, на которых погибли одиннадцать человек.