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В Омской области едва не сгорел трехэтажный дом

В результате пожара у здания полностью пострадали третий и второй этажи.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Таре Омской области загорелся трехэтажный дом. Поэтапная площадь пожара составила 288 кв.м.

По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за печи. Сперва загорелась кровля здания. Дым валил из окон второго и третьего этажей.

К тушению пожара привлекли восемь пожарных и две единицы техники.

У дома повреждены кровля, внутрення отделка и потолочное перекрытие третьего этажа на площади 144 кв.м.. Также пламя уничтожило внутреннюю отделку второго этажа и личные вещи хозяев — это еще 144 кв.м.

К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.

В МЧС отметили, что из-за неправильного устройство и эксплуатацию печного отопления в этом году произошло 387 пожаров, в которых погибли 11 человек.

Ранее мы писали, что в Омской области сгорел частный дом минувшей ночью.