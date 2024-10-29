В Омской области едва не сгорел трехэтажный дом

Вчера в Таре Омской области загорелся трехэтажный дом. Поэтапная площадь пожара составила 288 кв.м.
По предварительной версии, пожар вспыхнул из-за печи. Сперва загорелась кровля здания. Дым валил из окон второго и третьего этажей.
К тушению пожара привлекли восемь пожарных и две единицы техники.
У дома повреждены кровля, внутрення отделка и потолочное перекрытие третьего этажа на площади 144 кв.м.. Также пламя уничтожило внутреннюю отделку второго этажа и личные вещи хозяев — это еще 144 кв.м.
К счастью, обошлось без погибших и пострадавших.
В МЧС отметили, что из-за неправильного устройство и эксплуатацию печного отопления в этом году произошло 387 пожаров, в которых погибли 11 человек.
Ранее мы писали, что в Омской области сгорел частный дом минувшей ночью.