Три студента-медика пострадали при пожаре в общежитии универа в Краснодаре

По данным SHOT, сегодня около восьми утра в одной из комнат общежития Кубанского медуниверситета из-за короткого замыкания, предварительно, загорелся электрообогреватель.
Когда сработала сигнализация, большинство студентов не стали эвакуироваться — думали, что это учения. Позже выяснилось — реальный пожар. С опозданием из здания эвакуировали более 250 человек.
Пострадали две девушки и парень из Индии. У них — отравление угарным газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице.
Как нам рассказали жильцы общежития, у них не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.