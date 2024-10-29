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Три студента-медика пострадали при пожаре в общежитии универа в Краснодаре

Среди них — учащийся по обмену из Индии.

По данным SHOT, сегодня около восьми утра в одной из комнат общежития Кубанского медуниверситета из-за короткого замыкания, предварительно, загорелся электрообогреватель.

Когда сработала сигнализация, большинство студентов не стали эвакуироваться — думали, что это учения. Позже выяснилось — реальный пожар. С опозданием из здания эвакуировали более 250 человек.

Пострадали две девушки и парень из Индии. У них — отравление угарным газом. Одна студентка от госпитализации отказалась, остальные сейчас в больнице.

Как нам рассказали жильцы общежития, у них не работало отопление, поэтому почти во всех комнатах были включены обогреватели.

пожары