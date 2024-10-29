Пожар из-за скутера произошел в подъезде многоэтажки в Новочеркасске

Прошедшей ночью в Новочеркасске жильцы многоэтажки вынуждены были выйти на улицу из-за пожара и сильного дыма в подъезде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.
— Инцидент случился на улице Мира. В подъезде дома загорелся скутер. Огнем было охвачено 10 кв. метров. От МЧС на месте работали 16 человек, использовалось четыре спецмашины, — прокомментировали в экстренном ведомстве.
Спасатели напоминают: на лестничных клетках нельзя хранить технику и горючие предметы.
Напомним, ранее в Константиновске из горящей квартиры спасли 52-летнего мужчину.