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Пожар из-за скутера произошел в подъезде многоэтажки в Новочеркасске

В Новочеркасске произошел пожар в подъезде жилого дома, выгорело 10 кв. метров.

Источник: Комсомольская правда

Прошедшей ночью в Новочеркасске жильцы многоэтажки вынуждены были выйти на улицу из-за пожара и сильного дыма в подъезде. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ростовской области.

— Инцидент случился на улице Мира. В подъезде дома загорелся скутер. Огнем было охвачено 10 кв. метров. От МЧС на месте работали 16 человек, использовалось четыре спецмашины, — прокомментировали в экстренном ведомстве.

Спасатели напоминают: на лестничных клетках нельзя хранить технику и горючие предметы.

Напомним, ранее в Константиновске из горящей квартиры спасли 52-летнего мужчину.