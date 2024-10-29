Под Омском подросток напал на таксистку с ножом и угнал ее машину

После этого нападавший занял место водителя и попытался угнать транспортное средство, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. Полицейские задержали его на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения по отношению к задержанному, который уже имел судимость.