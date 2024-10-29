Под Омском подросток напал на таксистку с ножом и угнал ее машину

В Омской области 38-летняя женщина, работающая таксистом, стала жертвой нападения со стороны молодого человека, который угнал её автомобиль, угрожая ножом. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.
По данным следствия, в ночь на 27 октября юноша сел в припаркованный автомобиль Renault Fluence, где находилась женщина-водитель, с целью завладеть машиной. Он напал на неё с ножом, но потерпевшая смогла оказать сопротивление и выбежать из автомобиля.
После этого нападавший занял место водителя и попытался угнать транспортное средство, однако не справился с управлением и вылетел в кювет. Полицейские задержали его на месте происшествия. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения по отношению к задержанному, который уже имел судимость.
Согласно информации из Telegram-канала SHOT, задержанным оказался 15-летний подросток, которого женщина узнала как сына своих знакомых. У него была канистра с бензином, которую потерпевшая просила убрать в багажник, в результате чего он причинил ей ножевые ранения.
Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении и угоне автомобиля.