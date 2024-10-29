В Краснодаре разбили Ferrari за 20 млн рублей

Для справки: Ferrari 458 Italia, представленная в 2009 году, является спортивным автомобилем мощностью 570 лошадиных сил. Она способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. В России цена на эту модель колеблется от 15 до 23 млн рублей.