В Краснодаре разбили Ferrari за 20 млн рублей

В центре Краснодара произошла авария с участием красной Ferrari 458 Italia. Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) случилось на перекрестке улиц Головатого и Базовской. Подробности ИА KrasnodarMedia сообщили в пресс-службе полиции города.
По данным правоохранителей крайцентра, владелец Ferrari не уступил дорогу Kia Rio. К счастью, водители отделались легким испугом и будущими счетами за ремонт.
― В результате ДТП никто не пострадал, ― рассказал информагенству начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.
По словам очевидцев, водитель красного авто сохранял удивительное спокойствие, несмотря на предстоящие и немалые расходы по восстановлению своей «итальянской красавицы». Спорткар сегодня оценивается в несколько сотен тысяч долларов, либо в два десятка млн рублей.
Для справки: Ferrari 458 Italia, представленная в 2009 году, является спортивным автомобилем мощностью 570 лошадиных сил. Она способна разгоняться до 100 км/ч всего за 3,4 секунды. В России цена на эту модель колеблется от 15 до 23 млн рублей.